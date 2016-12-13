HDP binasına saldırı

KONYA'da yaklaşık 300 kişilik grup, HDP İl Başkanlığı binasına girdi. Camları kırıp, eşyaları dağıtarak binayı ateşe vermek isteyen grup, polisin müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Merkez Selçuklu İlçesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 300 kişilik grup, HDP İl Başkanlığı binasına girdi. Kapıyı kırarak içeri giren kalabalık, camları kırıp, eşyaları dağıttı, binayı ateş verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, gruba müdahale ederek uzaklaştırdı, küçük çaplı yangını kendi çabalarıyla söndürdü. Kalabalığın içerideki duvara, 'Geldik yoktunuz, NEÜ teşkilat ' yazdığı görüldü. Olay sırasında içeride kimsenin olmadığı belirtilirken, polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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