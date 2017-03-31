HDP İl Başkanı adliyeye sevk edildi

Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi adliyeye sevk edildi.

HDP İl Başkanı Ekrem Bedevi, önceki gün Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanan Ekrem Bedev,i götürüldüğü Bilecik Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA

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