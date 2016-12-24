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24 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan tutuklandı

24 Aralık 2016, Cumartesi 21:42
​Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın da bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li meclis üyesi Yüksel Mutlu'nun da arasında yer aldığı 16 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 46'ya çıktı

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 139 şüpheliden 112'si gözaltına alınmıştı.

Bugün tutuklanan 16 zanlının yanı sıra daha önce de adliyeye sevk edilen 63 zanlıdan 30'u tutuklanmış, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 27 kişi aranıyor.

AA

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