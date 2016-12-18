HDP Şişli binası önünde tehlikeli gerginlik!

Terör saldırılarını protesto etmek için HDP Şişli İlçe Örgütü önünde toplanan yaklaşık 15-20 kişilik grup çeşitli sloganlar attıktan sonra sokağa asılı parti bayraklarını yaktı.

Grup, olay yerine gelen polisin ikazı üzerine dağıldı. Üzerinde ay-yıldız , üç hilal ve bozkurt motifleri ile "rehber Kur-an hedef Turan" yazısı bulunan bayrak taşıyan grup HDP Şişli binası önüne geldi. Burada HDP ve yöneticileri aleyhine slogan atan gruptan bazı kişiler sokakta asılı HDP bayraklarını koparıp yaktı. Bu sırada "Asker bizim, polis bizim" "Bozkurtlar burada, Çakallar nerede" şeklinde sloganlar atıldı. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri grubu uzaklaştırdı. Polisin HDP Şişli İlçe binası önündeki bekleyişi sürüyor. DHA

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