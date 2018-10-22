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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Hedef 8.5 milyon hektar alan

22 Ekim 2018, Pazartesi 21:45
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın: “Öncelikle 8,5 milyon hektar alanda modern sulama ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda öncelikle 8,5 milyon hektar alanda modern sulama ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini hayata geçirerek kırsal kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Aydın, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye’de verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulamanın geldiğini ifade etti. Toplulaştırmanın amacının küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlemek olduğunu aktaran Aydın, ülkedeki tarım alanlarının 14,2 milyon hektarının arazi toplulaştırmasına uygun olduğuna işaret etti.      

3.2 MİLYON HEKTAR 

Aydın, bu zaman kadar 3,2 milyon hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını belirterek, şöyle devam etti:      

“Türkiye’de arazi toplulaştırması çalışmalarına ilk defa 1961 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde başlandı. Bu yıl yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ’ye verildi. Daha önce yürütülen 356 arazi toplulaştırması ve tarla içi drenaj projesinin DSİ’ye devri gerçekleştirildi ve süratle çalışmalara başlandı. Devir işlemlerinin gerçekleştirildiği 28 Haziran’dan itibaren bu zamana kadar 90 milyon lira harcama gerçekleştirilerek 66 bin hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda öncelikle 8,5 milyon hektar alanda modern sulama ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini hayata geçirerek kırsal kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz.”

 

AA

Etiketler: tarım, sulama, dsi
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