“Hediye kitap” şartıyla serbest kaldı

Tuzla’da, kız kardeşini dövdüğünü ileri sürdüğü lise öğretmenine tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adlî kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Tuzla Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Ş.A’nın yüzüne tokat attığı iddiasıyla 23 Kasım’da gözaltına alınan öğrenci velisi Ferhat O, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada, nöbetçi savcıya çıkarılan Ferhan O, ifadesinin alınmasının ardından “kamu görevlisine görevinden dolayı basit yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle hâkimliğe gönderildi. Sulh Ceza Hâkimliği ayrıca şüphelinin, Millî Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği “Yüz Temel Eser”den 100 kitabı, olayın yaşandığı Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine hediye etmesine, haftada bir olmak üzere hâkimliğin belirlediği kitapları okuyup, özetini sunmasına karar verdi. Bu arada, şüpheli Ferhat O’nun savcılıktaki ifadesinde, müştekiye bir anlık gafletle tokat attığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. AA

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