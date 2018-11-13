Hem alkollü hem de drift yapan sürücüye 9 bin 521 lira ceza

Eskişehir'de, alkollü kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 521 lira ceza uygulandı.

Kurtuluş Mahallesi Yargı Sokağı'nda bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede yakalanan sürücünün 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine 2 yıl 4 ay süreyle el konuldu

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan bin 256 lira, standart dışı egzoz ile araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından 235 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, drift atmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 521 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca ceza puanı 100'ü aştığından 2 ay, drift yapmaktan 2 ay, alkollü araç kullanmaktan 2 yıl olmak üzere sürücünün ehliyetine 2 yıl 4 ay süreyle el konuldu.

Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.