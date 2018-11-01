Hem evde, hem işte çalışıyoruz

PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 46,9’unun çalışırken aynı zamanda bakım sorumluluğa sahip olduğu görüldü.

Bakım sorumluluğunda olan kişiler 18 ila 64 yaş arası şahıslardan oluşurken, bunun rakamsal karşılığı 49 milyon 819 bin kişi oldu. Bununla birlikte iş gücüne dâhil olup bakım sorumluluğu üstlenenlerin yüzde 48,1’i erkek, yüzde 44,2’si de kadın olarak görüldü. İş gücüne dâhil olmayıp, fakat bakım sorumluluğu olan kişi sayısı da oldukça fazla iken bu oran yüzde 38,7 olarak görüldü. Musa Aydın - İstanbul

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