Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 10 kişilik ailesiyle enkaz altında 15 saat geçiren Kırgız Kasım Karakaş, yaşadığı o anları 7 yıldır unutamıyor.

Van’ın Erciş ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 10 kişilik ailesiyle enkaz altında kalan ve 15 saat yaşam mücadelesi veren Kırgız Kasım Karakaş, aradan geçen yıllara rağmen yaşadığı o anları unutamıyor. Salihiye Mahallesi’ndeki evlerinde 10 kişilik ailesiyle deprem esnasında enkaz altında kalan Karakaş, 7,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından yaşadıklarını anlattı. Büyük bir yıkımın yaşandığı deprem esnasında sarıldığı babasıyla beton bloklarının altında 15 saat geçiren Karakaş, “Deprem esnasında ben babama sarıldım, o an evimiz üstümüze çöktü. Ben bayılmıştım, uyandığımda babam altımdaydı ve ölmüştü. Mutfak bölümünden sesler geliyordu ama kimse sesimizi duymuyordu. ‘Her şey bitti’ dediğimde balyoz seslerini duydum.” şeklinde konuştu.

AA

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