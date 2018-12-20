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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Herkes “taksi”sini kullansın

20 Aralık 2018, Perşembe 00:43
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usûlü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın, bu mesleği bıraksın istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, son dönemde taksicilere yönelik artan şikâyetlere dikkati çekti. Taksicilerin hepsinin aynı kefeye konulmaması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti: “Bildiğiniz gibi taksi kiralama şirketleri var. O taksileri kiraya verenler 3 günlük, 5 günlük kiralıyorlar, aynı ‘rent a car’ gibi çalışıyorlar. Bu araçlar kimliği belli olmayan kişilere kiralanıyor. Bunların içinde sarhoşu, uyuşturucu madde kullananı, tacizcisi, çok beyefendi olanı da var. O kiraya veren kişi bunlara çok bakmıyor. Esnaf ve sanatkâra, özellikle taksicilere sıkıntı yaşatan kişiler bunlar. Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usûlü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın, bu mesleği bıraksın istiyoruz.” 

Ankara - Recep Gören  

Etiketler: taksi
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