Herkese örnek oldular: Kur'an'ı öğrenme aşkı engel tanımadı...

İstanbul Küçükçekmece'deki Çamlıkaltı Erkek Kur'an Kursu'nda, Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla ezberleyen görme engelli hafızlar yetiştiriliyor.

Halkalı'da 2012 yılında açılan kurs, 2014 yılında görme engellilere de eğitim vermeye başladı.

Görme engellilerin Kur'an-ı Kerim'e olan eğilimini fark eden kurs yöneticileri, bu öğrenciler için yatılı hafızlık kursu açmaya karar verdi.

Bu kapsamda kursta, görme engelliler için, bahçe düzenlenmesinden kabartmalı sarı şeritlere, yatak odalarının ve diğer yaşam alanlarının ergonomik tasarımına kadar çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Kursta eğitime başlayan öğrencilere ilk olarak Braille alfabesi (kabartma yazı) ile Türkçe, sonra da Arapça okuma öğretiliyor.

"Türkiye genelinden öğrenci alıyoruz"

Çamlıkaltı Erkek Kur'an Kursu Müdürü Sinan Tunç, yaptığı açıklamada, 2014 yılında yaz kursunda ilk kez görme engelli 38 öğrenciyi eğitime aldıklarını söyledi.

Tunç, Türkiye'de görme engelli oranın yüksek olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bunların birçoğu dışarıya çıkmaya çekindikleri ve aileleri uzak memleketlere göndermekten çekindikleri için evden çıkamıyorlar. Kursumuz İstanbul ve Küçükçekmece müftülüklerinin denetiminde eğitim veriyor. Fiziki ortamı çok iyi, havadar, görme engellilere mahsus altyapı çalışması yapılmış bir kurs. Velilerimizden mekanı görerek, çocuklarını kursumuza göndermelerini rica ediyoruz."

Tunç, kurs kapsamında şu ana kadar 3 görme engellinin hafızlığı bitirdiğini belirterek, "Buradaki hafızlarımız parmaklarıyla okuyarak ezberliyor. Zaten amacımız da kendi kendine okuyabilen ve daha sonra hocalık yapabilecek hafızlar yetiştirmek. Görme engelli olup da bu eğitimi verecek hoca maalesef çok az." ifadelerini kullandı.

''Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmektedir"

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının dezavantajlı gruplara yönelik birçok hizmetinin bulunduğunu söyledi.

Özellik görme ve işitme ile spastik engellilere yönelik kurslar düzenlediklerini belirten Yılmaz, "Küçükçekmece'deki Halkalı Çamlıkaltı Kur'an kursumuz Braille alfabesiyle 70 kadar çocuğumuza Kur'an'ı Kerim öğretmiştir. Anadolu yakasında Mehmet Akif Kur'an Kursu'nda kız öğrencilere Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmektedir." dedi.

Yılmaz, ayrıca işitme engellilerin ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, onlar için özel alfabe geliştirdiklerini ve dini bilgiler kılavuzu hazırladıklarını kaydetti.

"Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını kurs karşılıyor"

Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel de "Bu yavrularımız Kur'an okurken rastgele okumuyorlar, tecvide uygun okuyorlar. Öğrencilerimiz sadece hafızlık yapmıyor, bunu yanında dini bilgiler öğreniyor ve okullarına devam ediyor." diye konuştu.

"Kur'an kursu hocası olmak istiyorum"

Hafız adayı 13 yaşındaki görme engelli Halil Karabacak, 2014 yılında Kur'an-ı Kerim eğitimi almak için geldiği kursta hafızlık eğitiminin tamamlamak üzere olduğunu belirtti.

Yaklaşık bir yıl sonra hafız olacağını aktaran Karabacak, "Kur'an okumak çok güzel. Kur'an-ı Kerim ile kalbim ferahlıyor. Kur'an kursu hocası olmak istiyorum." dedi.

Görme engelli 15 yaşındaki Muhammet Etem de ileride görme engellileri hafız olarak yetiştirmek istediğini dile getirdi.

Üniversite öğrencisi ve halter sporcusu 23 yaşındaki Salih Gültekin, hafızlık eğitiminin başında olduğunu kaydetti.

Görme yetisini sonradan kaybettiği için parmak hassasiyetinin ilk zamanlarda eksik olduğunu anlatan Gültekin, "Parmaklarım zamanla gelişti. Okuma hızım arttı. Halterde hedefim dünya şampiyonu olmak. Hafızlığımı tamamlarsam, hafız gibi yaşayıp siyasete atılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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