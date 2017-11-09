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9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

"Hezarfen'e selam olsun"

09 Kasım 2017, Perşembe 10:04
European Outdoor Film Tour (EOFT) Turkey tarafından düzenlenen etkinlik, kapsamında ekstrem sporcu Cengiz Koçak, Galata Kulesi'den serbest atlayış olarak bilinen "base jump" atlayışı gerçekleştirdi.

Koçak, sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak, Galata Kulesi'nin 36 metrelik terasına çıktı.

Gerekli düzenlemelerin ardından atlayışını gerçekleştiren Cengiz, büyük sevinç yaşadı.

"26 senedir atlıyorum"

Atlayıştan sonra gazetecilere açıklama yapan Cengiz, 44 yaşında olduğunu 7 yaşından beri ekstrem sporlarla ilgilendiğini söyledi.

Aktif olarak bu spora 1991 yılında başladığını dile getiren Cengiz, "26 senedir atlıyorum. Uçaktan 6 bin metreden atladım. Böyle binalardan, uçurumlardan, köprülerden de 650 atlayışım oldu. Ama burası bambaşka bir şey. 385 yıl sonra Hezarfen'in bıraktığı bir miras vardı. Havacı olduğum için bu miras beni bekliyordu. O mirası aldım. Çok mutluyum, bu kadarı bana yeter." diye konuştu.

Koçak, bu etkinliklerin 7 aşamalı olduğunu, 7. atlayışı gelecek mayısta yapacağını dile getirerek, bundan sonraki atlayışın gerekli izinler alınabilirse Çamlıca Tepesi'nde yeni yapılan televizyon kulesinden olacağını söyledi.

"Hezarfen'e selam olsun"

Atlayışa hazırlanırken ve atlayış sırasında çok heyecanlandığını dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Hezarfen'e selam olsun. Hezarfen gibi Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğiz. Dün gece hiç uyumadım, normalden çok daha fazla heyecanlıydım. Orada bir Hezarfen mirası var, o beni çok heyecanlandırdı, bambaşka bir yere sürükledi. Paraşütü açtıktan sonra o ben değildim. Çok eğlendim. Hezarfen'e selam olsun. Millet olarak verelim o selamı ve havacılık sporunda olmamız gereken yerde olalım. Olmamız gereken yerde değiliz, asla değiliz." 

"Galata Kulesi bambaşka bir duygu"

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde atlayışlar yaparak etkinliği devam ettireceğini ifade eden Koçak, "Benim evim yok. Arabada yaşıyorum. Gezdiğim, gördüğüm, atlayamadığım, izin almam gereken yerler vardı. Oraları çoğu insan bilmiyor. Bilirlerse oraları çok sevecekler, dünya çok sevecek. Amacımız, atlamak, oraları hem kendi insanımıza hem dünyaya göstermek. Türkiye'nin aynı zamanda deniz, kum, güneş dışında böyle bir macera merkezi de olabileceğini gösterip, o turizmi geliştirmek istiyorum. Galata Kulesi bambaşka bir duygu ama İstanbul'daki köprülerden de atlamak isterim. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye'de havacılık sporu gelişir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: galata kulesi
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  • Fatih Ekinci

    9.11.2017 13:52:15

    Bu karanlık günlerde böyle enerji dolu haberlere çok ihtiyaç var. habere konu olan kardeşimizi tebrik eder, çalışmalarının yaygınlaşmasını temenni ederim......

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