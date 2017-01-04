Hırsızlar camiden kağıt parayı alıp, madeni paraları bıraktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir camiye gece giren 2 kişi, koridorda yer alan demir kutu içinde bulunan yardım paralarını çaldı. Sabah namazında fark edilen olay sonrası polis, paraları kimin çaldığını belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Merkez Çarşı Camii'nde meydana geldi. Camiye giren 2 kişi, koridordaki yardım paralarının toplandığı kilitli olan demir kutuyu zorlayıp açtı. Kutunun içindeki kağıt paraları alarak madeni paraları bırakan hırsızlar, daha sonra camiden çıkarak kaçtı. Sabah camiye gelen cemaat, hırsızlığı fark edince polisi aradı. Camiye gelen polis, parmak izi araştırması yaptı. İki kişi oldukları belirlenen hırsızların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA

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