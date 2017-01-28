Hırsızlık için girdiği evde cep telefonunu düşürdü

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık için girdiği evde ev sahibiyle karşılaşınca paniğe kapılan ve cep telefonunu düşüren kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay semtinde hırsızlık için bir eve giren zanlı, ev sahibiyle karşılaşınca paniğe kapıldı. Evden kaçan zanlı bu sırada cep telefonu ve başka bir yerden çaldığı dizüstü bilgisayarını düşürdü.

Ev sahibinin şikayeti üzerine cep telefonu üzerinde çalışma başlatan polis, zanlının Hatay ve Yeşilyurt semtlerindeki çok sayıda hırsızlık suçundan aranan Ş.A. (22) olduğunu belirledi. Ş.A, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Değişik suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu ve yoklama kaçağı olduğu öğrenilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.