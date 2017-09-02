Hurdadan topladıkları malzemelerle ürettiler

Trabzon'da Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, hurdadan topladıkları malzemelerle güneş enerjisiyle çalışan engelli aracı üretti.

Akçaabat Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi İhsan Türker ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Halil İbrahim Yiğiter'in okulun önünden geçen bir engelliyi görmeleriyle başlayan çalışma, güneş enerjisiyle çalışan ve engellilerin günlük yaşamlarında işini kolaylaştırmayı amaçlayan projeye dönüştü.

Merkezin müdürü İbrahim Durukan, yaptığı açıklamada, "Öğretmen arkadaşlarımız proje ile geldiklerinde, bizler de okul aile birliğimizle elimizden gelen tüm desteği sağladık. Hurda ve atık malzemelerin kullanıldığı projeyle, yarışma sonunda güzel bir derece elde ettik." dedi.

"3 bin liraya mal ettik"

Durukan, sıfırdan başladıkları aracı yaklaşık 3 bin liraya mal ettiklerini ifade ederek, destek verildiği takdirde aracın üretimini yapabileceklerini ayrıca arızalı engelli araçlarını da tamir edebileceklerini söyledi.

Yiğiter, yaşlı bir engellinin durumundan etkilenerek, "Yola çıkarsam şarjım bitecek mi?" sorununu ortadan kaldırmak amacıyla projeyi gerçekleştirerek, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Yiğiter, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırdık ve güneş enerjisinin bu proje için uygun olabileceğine karar verdik. Ama daha önce böyle bir proje yapmadığımız için hurdacıya gidip engelli aracı ile ilgili araştırmalar yaptık." diye konuştu.

"Her şey tamam derken aracın beyni eksik kaldı"

Yiğiter, her şeyi tamamladıktan sonra aracın ileri ve geri hareketini sağlayan, ani kalkışıyla durmasını engelleyen Elektronik Kontrol Ünitesi olan (ECU) beyni bulamadıklarını vurguladı.

İnternette uzun süre bu cihazı bulmak için araştırma yaptıklarını belirten Yiğiter, "Cihazın sıfırı çok pahalıydı, ikinci eline ise güvenemediğimiz için almadık. Ayrıca bin 200 liraydı. Tam umudumuzu kaybetmişken, hurdacılar sitesinde çalışmayan bir engelli aracında beyni bulduk. Aracı tamamlamanın heyecanıyla o gün ellerimin titrediğini hatırlıyorum. Aracımızı test sürüşlerinden geçirerek, tamamladık. Engelli bireylere katkımız olduysa ne mutlu bizlere." dedi.