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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

İBB çalışanından skandal paylaşım

13 Nisan 2017, Perşembe 17:39
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A., facebook sayfasından “17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları GANİMET olarak EVET çilere HELALDİR” mesajı paylaştı.

Ömer A'nın iletisini beğenenler olduğu gibi, sert tepki gösterip arkadaşlıktan çıkaranlar da oldu. İBB’den de skandal ileti üzerine jet bir yanıt geldi. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği, Ömer A.'nın soruşturma başlatılarak görevinden alındığı öğrenildi.

"BUNLARIN KARILARI KIZLARI..." 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ömer A., facebook hesabından “SEVGİLİ DOSTLAR!!!! Chp açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Meclis de başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile EVET çilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları GANİMET olarak EVETçilere HELALDİR” şeklinde paylaşım yaptı. İletiyi beğenenler olduğu gibi, "Dostum biraz fazla olmadı mı" diye kendisini uyaran ve sert çıkanlar da oldu. Ömer A. kendisini uyaran bir kişiye, "Eksiği fazlasını bilmem... Bunlar bizi denize dökmekten ve savaşdan bahsediyorlarsa, bizde savaş hukukundan bahsettik" şeklinde yanıt verdi.

İBB’DEN JET TEPKİ

İletinin sosyal medyada paylaşılması ve tepkiler üzerine Ömer A., hakkında, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla soruşturma başlatıldığı, görevinden alındığı öğrenildi. Ömer A. İBB’de gece amiri olarak çalıştığı belirtiyordu.

DHA

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  • Toygar

    13.04.2017 18:50:59

    Zavallı!

  • Ferhat

    13.04.2017 17:48:34

    Ben İnsanım diyen bütün Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum.

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