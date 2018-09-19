İBB'den Çekmeköy-Yamanevler metrosunu kullananlara duyuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu’nda çalışmalar tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile birleştirme testleri için seferlere 20-21-22-23 Eylül tarihlerinde ara verileceği ve ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet vereceği kaydedildi. DHA

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