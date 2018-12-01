İBB’den evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarına girilirken sokakta kalan kimsesiz vatandaşları misafir ediyor.

Misafirhanede; beslenme, barınma, temel sağlık ve ilâç hizmetleri, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi hizmetler veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve soğuk kış aylarında sokakta veya terk edilmiş mekânlarda yaşayan vatandaşlara barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlar ile sahip çıkıyor. Sokakta yaşayan kimsesizler Esenyurt’taki misafirhanede ağırlanırken kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde misafir ediliyor. İstanbul - Yeni Asya

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