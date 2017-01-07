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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

İBB'den son durum açıklaması: İşte ilçelerdeki kar kalınlığı

07 Ocak 2017, Cumartesi 19:26
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.

DİZİ OYUNCULARI KURTARILDI

TEM'de yolun açık tutulmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, "İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapıldı. Karayollarının tıkanması ve kazalarının kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi. Trafikte bekleyen vatandaşlara 31 bin 50 kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Belgrad ormanlarında film setinde kalan "içerde" dizi oyuncuları ve set ekibi Jandarma, İtfaiye ve Yol Bakım ekipleri tarafından şehir merkezine getirildiler" ifadeleri yer aldı.

EK SEFERLER KONULDU

İBB, metronun saat 06.00'a kadar yolcu taşımaya devam edeceğini belirtirken metrobüs hattı için ek seferler konulduğunu kaydetti

KAR KALINLIKLARI

Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:

-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

Kış geldi, hoş geldi: Beyaz Rahmetin Sahibi, Müzeyyin ismiyle tecelli etti...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/kis-geldi-hos-geldi-beyaz-rahmetin-sahibi-muzeyyin-ismiyle-tecelli-etti_420474

DHA

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