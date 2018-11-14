İBB'den su fiyatlarında indirim açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında hem konutlarda hem de iş yerlerinde yüzde 15 oranında indirim yaptık." dedi.

AA

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