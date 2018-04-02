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2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İBB'nin ATS'sini gerekçe gösterek kontak kapattılar

02 Nisan 2018, Pazartesi 17:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Araç Takip Sistemi (ATS), bugün uygulanmaya başlandı.

Sistemin yüksek cezalar ve güzergâh sınırlaması getirdiğini söyleyen hafriyat kamyoncuları, kontak kapattı. Şile'de bulunan Sahilköy Döküm Sahası'nda buluşan kamyonculara CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Boş döküm sahası havadan da görüntülendi.

İstanbul Nakliyeciler ve Hafriyatçılar Derneği  (İSNAKHAFDER), İBB'nin yeni uygulamaya koyduğu ATS'nin güzergâh dışına çıkıldığında kesilen cezalara tepki göstermek için kontak kapattı. Şile'deki Sahilköy Döküm Sahası'na buluşan kamyoncular, burada bir açıklama yaptı. CHP İStanbul Milletvekili Gürsel Tekin de açıklamaya destek verdi. Hafriyatçılar, yaptığı açıklamada, yüksek cezalardan şikayetçi olduklarını söylediler. 

AA

Etiketler: gemi
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