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30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

'İçler acısı bir durum'

30 Eylül 2018, Pazar 12:01
Edirne'de, Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in yaptırdığı Meriç Köprüsü'ne, son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılıp, çeşitli semboller çiziliyor. Padişahların kullandığı Seyir Köşkü, yazılarla kirletilirken, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Bunun adı vandalizmdir. Bunu başka kelimeyle izah etmek, mümkün değildir" dedi.

Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdulmecit tarafından yaptırılan, 1847 yılında hizmete açılan tarihi Meriç Köprüsü'ne, son günlerde henüz kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazılıyor, çeşitli semboller çiziliyor.

Köprünün özellikle Seyir Köşkü'ne yazılan yazılar ve yapılan çeşitli şekiller, tarihi yapıyı yazı duvarına çevirdi. Padişahların güneşin batışını izlediği Seyir Köşkü'nün mermerden olan sütunları ile kemerlerinin neredeyse her tarafına yazılan duvar yazıları ve renkli boyalarla çizilen şekiller, görenlerin tepkisine yol açıyor. 

'BUNUN ADI VANDALİZİM'

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Seyir Köşkü'ne duvar yazıları ile zarar verilmesine tepki gösterdi. Tarihi köprüye bilinçli olarak zarar verildiğini savunan Hacıoğlu, "Bunun adı vandalizmdir. Bunu başka bir kelimeyle izah etmek mümkün değildir. Yani yüzyıllardan bu yana ayakta olan, bugüne kadar hiç bozulmayan, hatta Abdülmecid'in ismini de taşıyan köprü burası. Halk arasında Meriç Köprüsü olarak bilinen asıl adı Mecidiye Köprüsü'dür. Böyle bir tarihi eserin üzerine yazılar yazmak, devlet malına zarar vermenin tek bir ifadesi vardır, o da vandalizm. Ben bu gençliği anlamıyorum. Bu yaptıkları doğru değil. Tarihten gelen eserlere zarar vermemeleri gerekir. Tarihi köprünün bu halde olması turizm müdürü olarak beni son derece üzmektedir" dedi.

EDİRNELİLER TEPKİLİ

Tarihi köprüye yazılarla zarar verilmesine tepki gösteren kent sakinlerinden Nebahat Duman, "Edirne'de tarihi eserlerden bir tanesi de bu tarihi köprümüz. Bencil insanların saçma sapan düşüncelerini ifade ettiği şekillere kurban olmaması gerekir. Ayrıca görüntü kirliliği ve bu tarihe dokuya zarar verme, bilinçsizlik adına ne diyorsanız deyin; çok çirkin, hiç onayladığımız bir şey değil. Edirne halkı olarak kınıyoruz, çok üzücü bir durum" diye konuştu. 

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berkay Katık da tarihe saygısızlık yapıldığını belirterek, "Çok çirkin, tarihe yapılan bir ayıp. İçler acısı bir durum. Bunların hepsi kültürel miras sonuçta. Bunun yapılması tamamen tarihe saygısızlık. Burada yazılan yazılar ve yapılan sembollerden bunu gençlerin yaptığını anlayabiliyoruz" dedi. 

Öte yandan tarihi Meriç Köprüsü'nün yanı sıra Tunca Köprüsü'nün Seyir Köşkü'ne de çeşitli yazılar yazıldığı görüldü.

DHA

Etiketler: edirne, meriç köprüsü
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