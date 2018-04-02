İdil Askerlik şube başkanı gözaltına alındı

Şırnak'ın İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Gülen Hareketi ile irtibatlı olduğu iddiasıyla, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üsteğmen M.Ş., sağlık raporu alındıktan sonra, soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e götürüldü.
DHA