İDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüs seferlerini iptal etti.

İptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri şöyle: 13-12-2016 15:30 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü 13-12-2016 16:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 13-12-2016 16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 13-12-2016 17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü 13-12-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 13-12-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 13-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot 13-12-2016 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü 13-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü 13-12-2016 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 14-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot DHA

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