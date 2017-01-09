İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları vapur seferleri iptal etti. İDO'nun yarın saat 12:00'ye kadar tüm seferleri iptal edildi.

İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada; EMİNÖNÜ-KADIKÖY, BEŞİKTAŞ-KADIKÖY ve EMİNÖNÜ-ÜSKÜDAR seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da, İstanbul Boğazındaki gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi. Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21'inci maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunmadığından ancak genel anonsların yapılabildiği kaydedildi. BUGÜN 13.00'DAN YARIN 12.00'A KADAR TÜM SEFERLER İPTAL İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün saat 13:00'dan yarın saat 12.00'a kadar tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferlerini iptal etti. DHA

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