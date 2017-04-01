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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İki gün arayla iki acı...

01 Nisan 2017, Cumartesi 19:04
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 6 yaşındaki Ömer Yıldırım, kalp krizinden ölen dedesi toprağa verilirken oyun oynamak için gittiği parkta kalp krizi geçirerek öldü.

Sibel Yıldırım'ın babası Ramiz Yıldırım, önceki gün kalp krizinden vefat etti. Sibel ve Yener Yıldırım çifti, dün cenaze namazı kılındıktan sonra defin için mezarlığa giderken, 2 çocuklarından büyük olan Ömer Yıldırım'ı da evlerinin yakınındaki parka gönderdi.

Ömer Yıldırım, saat 17.00 sıralarında kaydırağa çıkacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Çocukların haber verdiği çevrede bulunanlar, Ömer Yıldırım'ı kamyonetle Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Minik Ömer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ömer Yıldırım'ın cenazesi, yapılan otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Yıldırım'ın cenazesi bugün öğlen, önceki gün kalp krizi geçirerek ölen dedesi Ramiz Avşar'ın mezarının yanında toprağa verildi.

Ömer Yıldırım'ın dayısı İsmail Avşar, aynı gün çifte acı yaşadıklarını anlatırken, "Babamın vefatından dolayı cenazemiz vardı. Saat 17.00 sıralarında yeğenim parkta oynarken düşüp bayılmış. Hastaneye götürmüşler, kalp krizi geçirmiş. Hastanede vefat etti. Onu da bugün toprağa verdik. Bir rahatsızlığı yoktu. Perişan olduk, çifte acı yaşadık" diye konuştu.

Bediüzzaman’a göre İman ve İslamiyet, evladı vefat eden Mümin anne ve babaya şöyle der:

Anne babaya şefaatçi olacak

-Çocuğun şefkatli Yaratıcısı, onu geçici dünyadan çıkarıp ebedî cennetine götürecek.

-Ebediyyen masum, mutlu bir çocuk olarak kalmasını sağlayacak.

-Anne-babasına şefaatçi yapıp onların da cennete girmesine müsaade edecek.

-Anne-babasıyla birlikte cennette ebedî aile sıcaklığını yaşamalarını temin edecek.

-Ayrılık kısa sürelidir. Birliktelik ise ebedî olacak.

-Hüküm Allah’ındır kaidesi unutulmamalıdır.

-“Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara, 156) ayeti de daima hatırlanmalıdır.

Risale-i Nur'dan Mektubat isimli eserden 'Çocuk Taziyenamesi' olan 17. Mektubu okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/mektubat/#128

Küçük kızı vefat eden bir annenin, Bediüzzaman'ın Çocuk Taziyenamesiyle yeniden doğması;

Yeni Asya Gazetesi eski yazarlarından Yard. Doç. Dr. Kenan Taştan'ın kaleme aldığı,son derece etkileyici bir hatırası İman ve İslamiyet'in ne kadar büyük bir nimet olduğu hakikatinin bir kez daha tefekkür edilmesine vesile oluyor. Milyonlarca insanın imanının kurtarılmasına vesile olan Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eczanesi, ve o nurlu eczaneden 'Çocuk Taziyenamesi' isimli bir deva; küçük kızları trafik kazasında vefat eden inanç noktasında oldukça zayıf ve üzüntü ve bunalım nedeniyle birlikte intihar etme noktasına kadar gelen bir çiftin hayatının nur ve sürurla dolmasına vesile oluyor.

Doç. Dr. Kenan Taştan'ın uzun hatırasının devamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kucuk-kizi-vefat-eden-bir-annenin-bediuzzaman-in-cocuk-taziyenamesiyle-yeniden-dogmasi_334663

DHA

Etiketler: zonguldak, ereğli
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