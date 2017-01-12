İki ilde okullar tatil

Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da tatil edildi.

Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Edirne'de hafta başından bu yana okullarda eğitim öğretim yapılmıyor.

Nevşehir'de okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Nevşehir'de, il merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın, il merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.