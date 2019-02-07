İki Rus gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemileri, yaklaşık bir saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi. AA

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