İkitelli'de iş merkezinde yangın

İstanbul İkitelli'de bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir,Bağcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangına müdahale sürüyor.