İl seçim kurulunun olduğu bodrum katında yangın çıktı

Niğde'de,oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı.

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