"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2017 SALI - YIL: 48

İlginç yöntemler: "Koçu alana dana hediye"

29 Ağustos 2017, Salı 10:18
Manisa'da hayvan pazarında simental cinsi danayı satamayan besici, 16 bin liraya satışa çıkarılan koçu alana yaklaşık 1 tonluk danayı hediye edecek.

Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışları devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler satış yapabilmek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

Pazarın en ağır kurbanlıklarından olan simental cinsi danasını satabilmek için yanında bir koç hediye veren Tahir Kayalı, kendisini ziyaret eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in tavsiyesine uyarak koçu alana danayı hediye etmeyi kararlaştırdığını belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan Tahir Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin dananın yanında koç verdiğini, kendisinin ise danasını daha hızlı satmak ve dikkatleri çekmek için merinos cinsi koçu alana simental cinsi danayı hediye edeceğini kaydetti.

"Koçu alana dana hediye" kampanyasını aslında danayı satmak için yaptığını ifade eden Kayalı, "Hediye edilecek dana bir ton ağırlığında. 14 bin liraya satacaktım ama satılmayınca ben de vatandaşların dikkatlerini çekmek için en gösterişli olan koçumun fiyatını 16 bin liraya çıkararak, danayı da yanında hediye ediyorum. Danamız 1 ton ağırlığında ve 2,5 yaşında. Koçumuz da ortalama 115 kilo, merinos cinsidir, yağsızdır, çok güzeldir." dedi.

***

Okumak için tıklayınız:

Kurban bir imtihandır

Kurban soruları

Kimler kurban yükümlüsü değildir?

Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen önemli sorular ve cevapları...

Bakanlık uyardı: Yasağa uymayanlar dikkat!

Dikkat: Bu öneriler faydanıza olabilir!

Uzmanından uyarı: Kurban etini poşete koymayın

Önemli uyarılar: ''İnternet üzerinden kurbanlık alırken kurban olmayın''

AA

Etiketler: manisa, kurban bayramı, kurbanlıklar
Okunma Sayısı: 323
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    182. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avusturya’daki STK’lardan ''Arakan'' tepkisi

    Diyarbakır'daki terör saldırısından acı haber!

    "Arakanlı Müslümanlar yıllardır zulüm görüyor"

    ''Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi'' davasında gergin anlar!

    Ölü sayısı yükseliyor: ABD'de maddi bilanço da ağırlaşıyor!

    Kadir Topbaş uyardı: ''Teyakkuz durumdayız''

    Rakka Sessizce Katlediliyor: 27 sivil daha öldü...

    Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

    Şimdi de halk kütüphanesinde: ABD'de yine silahlı saldırı!

    Herkes emin olsun ki, bunun bir siyasi bedeli olur

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten ''Arakan'' açıklaması

    Bu defa Japonya'nın üzerinden geçti!

    İsrail'den "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal eden 'skandal' karar

    Bu zulümler bitene kadar adalet çağrısına devam

    Kutuplaşmayla birlik olmaz

    Daha mahkemeler bitmeden suçlu ilan edildik

    Erdoğan'dan MİT açıklaması

    Çorum merkezli 8 ilde operasyon: Gözaltılar var!

    Meral Akşener'e katılan Koray Aydın'dan ''yeni partinin ismi'' hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Daha mahkemeler bitmeden suçlu ilan edildik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz”
    Genel

    Bu zulümler bitene kadar adalet çağrısına devam
    Genel

    Herkes emin olsun ki, bunun bir siyasi bedeli olur
    Genel

    Kutuplaşmayla birlik olmaz
    Orhan GÜLER

    “Suçlamalar için gösterilen gerekçeler sübjektif!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son sultanların elim âkıbeti...
    Ahmet BATTAL

    Susam sokağında arpa bitiyor!
    Süleyman KÖSMENE

    Kurbana kimler muktedir sayılmaz?
    Mehtap Yıldırım YÜKSELTEN

    Tüm korkularını bırak, sadece Allah’dan kork!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.