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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

İlk dersleri kitap okumak

21 Kasım 2017, Salı 12:44
Her sabah ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciden öğretmene, güvenlikçiden kantin sorumlusuna, idareciden veliye kadar herkes 20 dakika kitap okuyor

Diyarbakır'da Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde her gün ilk ders zili çaldıktan sonra okuldaki herkes kitap okumaya başlıyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan okul idaresince hazırlanan "Okuyarak Sevgiyi Hakim Kılıyoruz Projesi" kapsamında her sabah ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciden öğretmene, güvenlikçiden kantin sorumlusuna, idareciden veliye kadar herkes 20 dakika kitap okuyor.

Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla o saatte okulda bulunan herkes için zorunlu hale getirilen uygulama ile her öğrencinin ayda bir kitap okuması hedefleniyor.

Proje ile belirlenen hedefe ulaşmada başarı sağlayan öğrencilerin ödüllendirilmesi de planlanıyor.

 "KİTAP OKUYAN İNSAN MUTLU İNSANDIR"

Okul müdürü İbrahim Erdem,  uyguladıkları proje ile 2 aydır okullarında ilk dersi kitap okumaya ayırdıklarını söyledi.

Erdem, projenin ilk ders zili çaldığında okulda bulunan kendileri de dahil herkesi kapsadığına işaret ederek, kitap okumak için günün en verimli ve zihnin açık olduğu zamanı seçtiklerini vurguladı.

Herkesin ayda bir kitap okumasını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Erdem, velilerin de projeden memnun olduğunu kaydetti.

Erdem, "Kitap okuyan insan mutlu insandır. Peygamber Efendimizin, 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' hadisi doğrultusunda güne zarardan kurtularak başlamak ve sonuçta mutlu olmaya bir adım daha yaklaşabilmek amacımız." dedi.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırarak öğrencileri zararlı durumlardan da korumak istediklerine dikkati çeken Erdem, "Böylece gençlerimizin özellikle istenmeyen taraflara yönelmelerine engel olmuş olacağız çünkü bu fraksiyonlara yönelmenin temelinde sevgisizlik, okumamak ve cehalet vardır. Projemizdeki gibi sevgiyi hakim kılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİTAP OKUMANIN ÇOK FAYDASI OLDU"

Öğrencilerden Sait Konuksever, büyük memnuniyet duydukları uygulamanın tüm ülkede yaygınlaşmasını istediklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin de okumak olduğunu dile getiren Konuksever, kitap okumanın önemine değindi.

Konuksever, okumanın derslerine büyük katkı sağladığını anlatarak, "Kitap okumanın çok faydası oldu. Okumak insanın kelime hazinesini geliştirerek, duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade etmesini sağlıyor. Kendimizi çok iyi ifade etmeye başladık. Kişisel gelişim için önemli. Sınavlarda da daha çok başarı sağlayacaktır." diye konuştu.

 

AA

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