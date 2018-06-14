İlk gün bilançosu yine ağır oldu!

Ramazan Bayramı arifesinde, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı arifesinde saat 17.00'ye kadar meydana gelen trafik kazalarında, Burdur, Kocaeli, Bolu, Bursa, Kütahya, Niğde, Aksaray ve Denizli'de 11 kişi öldü. İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Çubuklu'dan Kavacık Okul Caddesi yönünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NT 5139 plakalı panelvan ile 34 BED 270 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Şile Yolu Çekmeköy mevkisinde hafif ticari araç, başka bir araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere çarparak, takla attı. Araçtaki 2 kişi yaralandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yola fırlayan iki domuzdan birine çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi. Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı. Adana, Yozgat ve Burdur Adana'da Hasret Güler'in kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak polis uygulama noktasındaki dubaları devirip beton bariyere çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. Yozgat-Ankara karayolu Yeniyapan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne Melek Boz (27) öldü, eşi Ramazan Boz ve 1 yaşındaki kızı Amine Sultan yaralandı. Kırıkkale'deki kazalarda 16 yaralı Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı. Bahşili ilçesi girişinde, Yunus Çelik'in kullandığı 42 GR 014 plakalı tır ile Ufuk Özyer idaresindeki 42 DGY 54 plakalı tır çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Haydar Kargın'ın kullandığı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolu 30. kilometrede Bünyamin Altınok'un idaresindeki otomobil ile çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı. Öte yandan, Kırıkkale-Ankara karayolunun 6. kilometresinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada ise 4 kişi yaralandı. Osmangazi Köprüsü girişinde kaza Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gişelere yaklaşık 1,5 kilometre kala, Rüstem Yelken idaresindeki 41 R 6313 plakalı sanayi zamkı yüklü tır arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Ali Can Iğdırlı'nın (29) kullandığı 54 KY 885 plakalı hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hafif ticari araçtan çıkardığı sürücü Iğdırlı ve araçta bulunan Bahar Karaaslan'ın (28) öldüğü belirlendi. Bolu'nun Mengen ilçesinde, Gökçesu beldesinden Mengen yönüne giden Recep Göktepe (56) idaresindeki motosiklet, Yazıyaka Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 14 GH 478 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan Göktepe, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa ve Kütahya Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kevser Güler'in (48) kullandığı 48 GA 456 plakalı otomobil, Depedevrent-Geçit mevkisinde şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü ile ablası Şerife Güler (51), 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen sürücü Güler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şerife Güler'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kütahya'da İstanbul'dan Antalya'ya gittikleri öğrenilen Cihan Ünaldı (26) idaresindeki 27 RN 526 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 17. kilometresinde bölünmüş yolda refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kazada, sürücü ile Münevver, Baki Muhammet, Hasan (65), Semanur (21) ve Eymen Efe Ünaldı yaralandı. Sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan ve Semanur Ünaldı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ankara ve Niğde Ankara'da, Polatlı ilçesinden Ankara'daki bir özel hastaneye gitmek üzere yola çıkan Şenol Kabasakal idaresindeki özel ambulans, Çankaya ilçesi Koru Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki yol ayrımında, Yasin Çeken'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı. Çubuk ilçesinde Yaşar Gündür yönetimindeki 06 L 3115 plakalı otomobil, Güldarpı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Niğde'de Emrah Han yönetimindeki 34 JC 1747 plakalı tır, Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü mevkisinde şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü yaralandı, araçta bulunan Gökhan Özgür ise öldü. Niğde merkez Kırkpınar köyünde ise M.Ç. idaresinde 51 AL 340 plakalı hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Aksaray'da traktör tıra çarptı Aksaray'da Mustafa Sevindi'nin (48) kullandığı 68 DR 934 plakalı arpa yüklü traktör, Aksaray-Ankara karayolunun 27. kilometresinde, aynı yönde seyreden Kenan D. (25) idaresindeki 51 KZ 318 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, traktördeki Nurettin Sevindi (50) olay yerinde öldü. Traktör sürücüsü ağır yaralandı. Sinop'un Boyabat ilçesinden kent merkezine giden Hasan Sarıtaş'ın kullandığı 34 Y 0957 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yol kenarında bekleyen anne ve baba ile 2 çocuğa çarptı. Yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Bülent Özdemir (41) yönetimindeki 34 DR 9822 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'nda yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Tokat ve Denizli Tokat'ta Soner Yılmaz idaresindeki 60 ES 293 plakalı cip, Niksar-Erbaa karayolu Gürçeşme kavşağında, İlhan Gökbudak'ın kullandığı 41 R 6144 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra 7 kişi yaralandı. Denizli'nin Tavas ilçesinde Hüseyin Tepedüzü'nün kullandığı 48 V 5363 plakalı otomobil, Medet Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Mustafa Uraz yönetimindeki 09 BS 583 plakalı ciple çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve eşi Havane Tepedüzü ile cip sürücüsü, kaza yerinde öldü. AA

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