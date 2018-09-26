'İlk kez böyle bir olaya şahit oluyoruz'

İnegöl Orman İşletme Müdürü Güdül, tırtıl yoğunluğu hakkında, "Kayın ormanlarında ilk kez böyle bir olaya şahit oluyoruz. Böceğin türünü tespit ettikten sonra mücadele metodunu belirleyeceğiz." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanlarda yaşanan tırtıl yoğunluğuyla ilgili Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından çalışma başlatıldı. Orman Zararlarıyla Mücadele Bursa Şube Müdürü Özdem Açıcı ve İnegöl Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül ile ekipler, İnegöl-Domaniç karayolu Arapoturağı mevkisindeki ormanlık alanda incelemelerde bulundu. Ekipler ağaçlarda yoğun görülen tırtıllardan numune alarak incelenmek üzere Bursa'ya götürdü. İnegöl Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kayın ormanlarında rastlamadıkları bir böcek türüyle karşı karşı olduklarını söyledi. Tespit etmek için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünden yardım istediklerini ifade eden Güdül, "Bugün buradan numune alıp sahayı gezeceğiz. Aldığımız numuneleri böcek türünün tespiti için üniversiteye göndereceğiz. Böcek türü tespit edildikten sonra, ona göre mücadele türü tespit edilecek. Gördüğümüz kadarıyla böcekler yaprakları yiyen bir tür. Ağaçların büyümesine bir etkisi yok, lakin büyümesini azaltıcı bir tesiri var. Kayın ormanlarında ilk kez böyle bir olaya şahit oluyoruz. Böceğin türünü tespit ettikten sonra mücadele metodunu belirleyeceğiz." dedi. AA

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