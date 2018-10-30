İlk sondaj için yola çıktı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek, “Fatih gemimizle uzun zamandır emek harcadığımız enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak, ilk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Dönmez, Türkiye’nin millî sondaj gemisi Fatih’in Akdeniz’de yapacağı ilk derin deniz sondaj töreninde konuştu. Daha önce Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi’yle sismik araştırmaların yapıldığını ve konunun uzmanlar tarafından analiz edildiğini dile getiren Dönmez, “Bu analizler sonucu karar verilmiş olan Alanya-1 kuyusu ile başlıyoruz. Enerjide arz güvenliğimizi arttıracak bu hamlemizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı. AA

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