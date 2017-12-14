İlk sürücüsüz metro için tarih verildi

İBB Başkanı Uysal, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olarak bilinen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın 15 Aralık'ta açılacağını duyurdu.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olarak bilinen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı, 15 Aralık tarihinde açılıyor. 16 istasyondan meydana gelen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın saatte 65 bin yolcuya hizmet vermesi ön görülüyor Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın temeli 2012 yılında atılmıştı. Anadolu Yakası'nın ikinci metro hattı olan 20 km'lik Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı, Türkiye'nin sürücüsüz ilk metro hattı olacağı bilgisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, resmi Twitter adresinden açıkladı. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattının ilk etabı 15 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak. 16 istasyon ve 17 kilometre olarak hizmete girecek olan Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı, vatandaşların güvenliği için de 'peron kapı' sistemi kullanılacak. Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı, saatte tek yönde saatte 65 bin yolcuya hizmet verecek. Metro tamamlandıktan sonra ise Üsküdar-Sancaktepe arası 27 dakikaya inecek.

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