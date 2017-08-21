İmam babanın imtihan yüklü namazı...

Bursa'da kalp krizi sonucu vefat eden jandarma er Muhammet Cevat Yeşilkaya'nın cenazesi, memleketi Iğdır'da imam babasının kıldırdığı namaz sonrası toprağa verildi.

Kalp krizi geçirerek vefat eden er Yeşilkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Bursa'dan uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Burada cenaze nakil aracına alınan erin naaşı, konvoyla il merkezine bağlı Küllük köyüne götürüldü. Köy camisinde düzenlenen askeri törende, Yeşilkaya'nın öz geçmişi okundu. Yeşilkaya'nın cenaze namazını, köy imamı babası Musa Yeşilkaya, gözyaşları arasında kıldırdı. Törende baba Musa ve anne Sebiha Yeşilkaya ile erin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ardından askerlerin omzunda cenaze nakil aracına konulan erin tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, burada defnedildi. Oğullarının öldüğünü Bursa yolunda öğrenmişler Anne ve babasının, acemi er Muhammet Cevat Yeşilkaya'nın gelecek günlerde düzenlenecek yemin töreni için Bursa'ya giderken, yolda oğullarının vefat ettiği haberini aldığı öğrenildi. Ardından baba Musa ve anne Sebiha Yeşilkaya'nın, Bursa'dan oğullarının cenazesini alarak uçakla Iğdır'a geldiği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 4095

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.