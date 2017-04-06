İmam Hatip Lisesine molotofkokteyli atıldı

ADANA'daki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, saat 15.30'da dersleri bitince okuldan dağıldı. Kısa süre sonra, binanın arka cephesine gelen yüzü maskeli 2 kişi, ellerindeki molotofkokteyllerini ateşe verip, okula fırlattı. Atılan 4 molotofkokteylinden biri arka bahçeye bakan güvenlik kamerasına isabet etti. Güvenlik kamerası hasar gördü. Yöneticilerin ihbarı üzerine bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araçlar ile polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi altında okul ve çevresinde araştırma yapan ekipler, eşkali belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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