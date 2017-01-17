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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İncirlik Üssü, şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmeli

17 Ocak 2017, Salı 17:51
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) Danışma Kurulu Üyesi Atıf Gönenç, İncirlik Hava Üssü'nün Türkiye'nin geleceği ve devletin güvenliği açısından derhal şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bu mümkün değilse kapatılmalı veya üssün yalnızca Türkiye'ye ait olarak kullanılması sağlanmalıdır." dedi.

Gönenç, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, askeri üslerin, küresel aktörlerin dünya üzerindeki politikalarını hayata geçirebilme noktasında önemli bir misyon yüklendiğini söyledi. 

Başta ABD olmak üzere, İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletlerin, üsleri aracılığıyla devletlere müdahil olduğunu, askeri üslerini devletler üzerinde bir baskı aracı olarak kullandığını ve askeri operasyonlarını bu üsler üzerinden gerçekleştirdiğini öne süren Gönenç, "İncirlik Hava Üssü de bu kapsamda değerlendirilmesi gereken ABD'nin en kritik askeri üslerinden biridir. 1954 yılından bu yana faaliyette olan üs, ABD'nin hem Türkiye hem de Ortadoğu coğrafyası üzerindeki politikaları açısından hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

"Taşeron terör örgütlerinin lojistik merkezi gibi çalışmıştır"

Gönenç, İncirlik'in müttefik iki ülkenin askeri iş birliğinin bir yansıması gibi lanse edildiğini ancak bugüne kadar bu beklentiyi doğrulayacak bir görüntü ortaya koyamadığını ileri sürdü.

Hava üssünün, Çekiç Güç sürecinden bu yana Türkiyeyi parçalamaya çalışan taşeron terör örgütlerin lojistik merkezi gibi çalıştığını savunan Gönenç, şöyle konuştu:

"Nitekim hatırlanacağı üzere, İncirlik’ten kalkan ABD uçaklarının PKK'ya yardım götürdüğünü deşifre eden dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, 1993'te şaibeli bir uçak kazasında hayatını kaybetmiştir. Ülkemize karşı savaşan PYD ve YPG’li teröristlere silah ve mühimmat yardımı İncirlik üzerinden sağlanmakta, diğer tarafta DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadelede mutabakata varılmış olmasına karşın Türkiye'nin sürdürdüğü operasyona herhangi bir destek verilmemektedir."

"İncirlik kapatılmalı"

Gönenç, "dost ve müttefik ülke" söylemi ile faaliyete geçirilen İncirlik Hava Üssü'nün açıkça Türkiye'ye karşı kullanıldığını savunarak, "Bu sebeple, İncirlik Hava Üssü ülkemizin geleceği ve devletimizin güvenliği açısından derhal şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmeli, eğer bu mümkün değilse kapatılmalı veya üssün yalnızca Türkiye’ye ait olarak kullanılması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

AA

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