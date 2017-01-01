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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

İndirim yapılan Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk yaşanıyor

01 Ocak 2017, Pazar 15:24
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 liradan 65,65 liraya düşürülen Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat uygulaması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Osmangazi Köprüsü hizmete girdikten sonra otomobiller için 89 lira olarak uygulanan geçiş ücreti, gece saat 00.00'dan sonra 65,65 lira olarak değiştirildi. İndirimi öğrenen sürücüler, daha çok Osmangazi Köprüsü'nü tercih ediyor. 

Yılbaşı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar dönüşe geçti. Akşam saatlerinde köprüde daha fazla yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Yalova'dan İstanbul'a Altınova gişelerinden geçiş yapan Tarkan Tuna, indirimi çok güzel bulduğunu belirterek, "Yoğunluk olmasın da rahat geçelim. Fiyat indirimi iyi oldu. İndirim uygulanmadan önce arabalı vapurla seyahat ediyordum." dedi. 

Artık sık sık köprüyü kullanacaklarını belirten Levent Oğuz da "Karamürsel'de akrabalarımız var, daha çok gelip, gideceğiz. Daha önce körfezi dolaşıyorduk, çok sıkıntı çekiyorduk. Allah razı olsun çok güzel yol oldu. Fiyat indirimi de gayet iyi. İndirim kararınını çok olumlu buluyoruz. Köprüden daha sık geçişler olacaktır." ifadesini kulandı. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün yaptığı açıklamada, Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinde yaklaşık yüzde 20'lik indirim yapılacağını bildirmişti.

AA

Etiketler: osmangazi köprüsü
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  • Mustafa

    01.01.2017 17:25:56

    Diğer köprülere zam yapıp bundan indirim. Çok başarılı bir hükümetimiz var çok.

Risale-i Nur Külliyatı

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