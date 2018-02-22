Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesince başlatılan proje kapsamında okul yemekhanelerine bırakılan kutularda toplanan yiyecekler sokak hayvanlarına veriliyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, ilçedeki okullarda yemekhanelere bayat ekmek kutuları bırakarak, hem öğrencileri israfa karşı bilinçlendiriyor hem de sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşılıyor.

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İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirilen Doğubayazıt Belediyesince, ilçede israfın önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla "İnsaf Et, İsraf Etme" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında ilçedeki yatılı bölge okulların yemekhanelerine bayat ekmek kutuları koyan Doğubayazıt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada toplanan ekmekleri Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanlara veriyor.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, yaptığı açıklamada, projeyle ekmek israfının önüne geçerek sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşıladıklarını anlattı.

Görevlendirmeyle Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını dile getiren Akhan, "Merkezimizde şu zamana kadar bin 500 sokak hayvanı kısırlaştırılmış olup, 3 bin 500 sokak hayvanının bakım ve rehabilitasyonu gerçekleştirilmiştir. Şimdi de sokak hayvanları için yeni bir proje başlattık. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, 'İnsaf et israf etme' sloganıyla harekete geçerek yatılı okullarımızın yemekhanelerine bayat ekmek kutuları yerleştiriyorlar. Proje kapsamında hem öğrencileri israfa karşı bilinçlendiriyor hem de bu kovalarda toplanan ekmekleri bakım ve rehabilitasyon merkezimizdeki sokak hayvanlarına götürüyorlar." diye konuştu.

"Öğrenciler, sokak hayvanlarını görünce mutlu oluyor"

Veteriner Hekim Mahmut Babur ise fazla miktarda ekmeğin israf edildiğini, bunun önüne geçmek için projeyi şehir merkezine yaymak istediklerini belirtti.

"İsrafın bu kadar yoğun olduğu bir zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla projemizi okullarda başlattık." diyen Babur, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında okullarımıza bayat ekmek kutuları yerleştirerek öğrencilerimize israfın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyoruz. Öğrencilerimiz, israf edilen ekmeklerle beslenen sokak hayvanlarını görünce çok şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Projemizi artık şehir merkezimize yaymak istiyoruz. Belediye Başkan Vekilimiz Ulaş Bey ile birlikte protokol hazırladık ve bunu bütün kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdik. Bütün bu kurumlar ve ilçenin çeşitli noktalarına kuracağımız bayat ekmek kutularıyla hem israfın daha çok önüne geçeceğiz hem de daha çok sokak hayvanının besin ihtiyacını karşılayacağız."