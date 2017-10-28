İnsanlara güzel bir trafik dersi...

İistanbul Ataşehir’de trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışığın yanması bekleyen bir sokak köpeği, ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçti.

Aynı kavşakta genç bir kadının ise yayalara yanan kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti. Ataşehir Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki trafik ışıklarda sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını bekleyen bir sokak köpeği bir süre bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçti. Köpek daha sonra üniversitenin ana giriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu. Öte yandan aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti. DHA

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