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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

İnsanlığa güzel bir örnek daha...

19 Haziran 2017, Pazartesi 13:35
İzmir'de, felçli bir köpeğe yaptığı yürüteçle yürüme imkanı sunan hayvansever, benzer durumdaki köpekler için de gönüllü oldu.

İzmir'de çilingir ustası Umut Bilir, sakat ve felçli köpekleri 15 liraya mal ettiği yürüteçlerle yürüme özgürlüğüne kavuşturuyor.

Köpek dalaşında ısırıldığı için omuriliği zedelenen yavru köpek "Tosun"a yaptığı yürüteçle hayvanseverlerin gönlünü kazanan Bilir, şimdi başka sokak köpekleri için gönüllü özel sipariş alıyor.

Bilir, plastik borular, çocuk bisikleti tekerlekleri ve araba güneşliğinden yararlanarak birkaç günde hazırladığı yürüteçlerden ikincisini de kurşunlara hedef olan sokak köpeği "Yağmur" için yaptı.

İzmir'in Menderes ilçesinde silahla yaralanmış halde hayvansever Itır Faat tarafından bulunan Yağmur, özenli bakım ve Umut Bilir'in 15 liraya mal ettiği yürüteç sayesinde yürümeye, parklarda dolaşıp koşmaya başladı.

Sıra başka köpeklerde

Umut Bilir, Tosun'u 1 aylıkken sokakta bulduğunu, belinden ısırılmış köpeği veterinere götürdüğünü, kalçasından ameliyat ettirdiğini anlattı.

Tosun'un yürümesi için çalıştığını bunun için de internette gördüğü bir yürüteçten esinlendiğini belirten Bilir, "Tosun'un kendisine özgüveni geldi. Maliyeti de 10-15 lira. Malzeme olarak doğalgaz borularını kullandık, çocukların bisiklet tekerlekleri ile birleştirdik." dedi.

Bilir, yürüteçli köpeği sokakta gören hayvanseverlerin başka engelli köpekleri de kendisine getirdiğini, saçma ile vurulan Yağmur'a da yardımcı olmaya karar verdiğini dile getirdi.

Elden geldiği kadar sakat hayvanlara yardımcı olmaya gayret ettiğini söyleyen Bilir, "Herhangi bir hayvanın bu durumda olmasını istemeyiz ama ihtiyaç olursa yine yürüteç yaparız. Ücret de almıyoruz. Kedi, köpek de fark etmez. Onlara yardımcı olduğumuz için biz de vicdanen rahatız. Ben insanların da biraz duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dünya sadece bizim değil, başkalarının da dünyası. Onlara da yaşam hakkı tanımamız lazım." dedi.

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Okumak için tıklayınız:

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

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Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/uskudar-daki-ebu-hureyre-ra-konustu-dogru-islamiyet-i-gostermeliyiz_382761

Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sokak-hayvanlarini-sakin-unutmayin_420430

 

AA

Etiketler: izmir, yürüteç, köpekler
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