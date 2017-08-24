İnsanlık düşmanları kaçarken ormanları yaktı!

Hatay'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'nda güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı bölgede, terör örgütü PKK üyelerinin çıkardığı orman yangını 7 hektar makilik alana zarar verdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ile teröristler arasında, dün öğle saatlerinde yaşanan sıcak temasın ardından teröristler kaçmak için bölgede yangın çıkardı. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü iki farklı noktada 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer ve 50 yer işçisi ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları ile güvenlik güçlerinin kaçan teröristlerin yakalanması başlattığı operasyon devam ediyor. *** Van'daki hava harekatında 3 PKK'lı öldürüldü Van İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalarda Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına geldiği belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Van Valiliği, Gürpınar ilçesi kırsalında bulunan Nebirnava Yaylası'na düzenlenen hava harakatı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı çalışma neticesinde, 23 Ağustos 2017 tarihinde, İlimiz Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına 3 kişilik BTÖ mensubunun geldiği tespiti yapılmış, teröristler Hava Kuvvetlerimizin desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun gerçekleştiği bölgede yapılan arama- tarama faaliyeti neticesinde, 1 Biksi makinalı tüfek, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son 1 hafta içerisinde Van İli genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. DHA

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