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İnsanlık Meriç’te boğuldu

29 Haziran 2018, Cuma 21:32
Meriç Nehri’nden Yunanistan’a kaçmak isterken botun alabora olması sonucu paramparça olan Abdurrezzak ailesinin 2 yaşındaki çocuğu Halil Münir’in cesedi 4,5 ay sonra kum ocağının su pompasına takılı bulundu.

Abdurrezzak ailesinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan olaylar dolayısıyla Türkiye’de yaşayamayacak duruma geldiği ve bu yüzden Yunanistan’a geçmeye çalıştığı açıklanmıştı. Edirne’de 13 Şubat 2018 tarihinde, Meriç Nehri’den botla Yunanistan’a kaçmak isteyen ailenin bindiği bot alabora olmuştu. Olay sonrası anne Ayşe Abdulrezzak (35) ile İbrahim Selim Doğan (3), Enes Abdurrezzak (1) ve Aslı Doğan isimli çocuklar vefat etmiş, 2 yaşındaki H.M.A. ile ismi açıklanmayan 2 kişi de kaybolmuştu. 

DNA testi yapılacak

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri merkeze bağlı Yıldırım Mahallesi’ndeki Meriç kum ocakları mevkiinde su pompasına takılı çocuk cesedi buldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik tesbiti için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Cesedin, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isterken içerisinde 7 kişiyle birlikte alabora olan bottaki Halil Münir’in olduğu belirtildi. Ancak kesin teşhisin, DNA testi sonucu netlik kazanacağı ifade edildi.

Haber Merkezi

Etiketler: meriç nehri, türkiye, yunanistan, abdurrezzak ailesi
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