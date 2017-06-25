İnternetten kartal satmaya çalışınca...

Iğdır'da, sosyal medya üzerinde kaya kartalı satışı yaptığı tespit edilen bir kişiye 9 bin 264 lira idari para cezası kesildi.

Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekiplerince, Z.E'nin satışı yasak olan kaya kartalına internet üzerinden müşteri aradığı tespit edildi. Tespit edilen adreste kaya kartalına el konulurken Z.E. hakkında idari para cezası kesildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Şube Müdürlüğüne götürülen yırtıcı kuş, kontrollerin ardından doğal ortamına bırakıldı. Şube Müdürü Mete Türkoğlu, sosyal medyadaki grupta, bin liraya kaya kartalı satışı yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Söz konusu kişiye para cezası uyguladıklarını aktaran Türkoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Yaban hayvanların ticarethanelerde satış yasağına uymaması ve koruma altında olan yaban hayvanının tuzakla yakalanması suçlarına muhalefet ettiğinden dolayı bin 264 lira idari ve 8 bin lira tazminat olmak üzere toplam 9 bin 264 lira para cezası kesilmiştir. Kartal, veteriner kontrolünde gerekli tedavisi yapılarak beslendikten sonra doğaya bırakılmıştır. Sosyal medya üzerinden tespit edilen şahsın ilgili hesabında Emniyet Müdürlüğünce gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonunun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanarak tebliğ edilmiştir." AA

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