Irak'ın kuzeyinde deprem

Irak'ın kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye'ye bağlı Ranya ilçesi kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Ranya olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Türkiye saati ile 16.45'te gözlemlendi. Açıklamada, depremde ölen ya da yaralanan olmadığı, sadece ilçedeki bazı ev ve dükkânların hasar gördüğü belirtildi. Depremin Kvereş Dağı, Şaklava ve Erbil'in kuzeydoğusundaki bölgelerde de hissedildiği kaydedildi. *** Okumak için tıklayınız: Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor? AA

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