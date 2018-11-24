Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Harekatlar neticesinde, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. AA

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