İran'a giden onlarca TIR yolda kaldı

Van'ın Muradiye ilçesi ve Tendürek Dağı'nda yağan yoğun kar yağışından dolayı, İran yolunda onlarca TIR yolda kaldı. Geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan sürücüler, 4 gündür yolda beklediklerini söyledi.

Hava sıcaklığının gün içinde sıfırın altında 25 dereceye ulaştığı Tendürek Dağı geçidinde yoğun şekilde yağan kar yağışı ve oluşan tipi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yollarda kalan sürücüler ve yolcular, zor anlar yaşıyor. İran'dan Van ve Van’dan İran'a gitmek isteyen çoğunluğunu TIR’ların oluşturduğu araçlar daha fazla ilerleyemeyip, yolda kaldı. 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı bugün tipiye dönerek yolu trafiğe kapattı. Karayolları ekiplerinin açtığı yol kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapandı.

Tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kalan TIR şoförleri Muradiye İlçesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda soğuk ve açlıktan zor günler geçirdiklerini söyleyen TIR şoförleri, "Şu an yollar kapalı 4 gündür bekliyoruz. Tuzlama yetersiz Tendürek Geçidi ve İpekyolu kapalı. Çoğu araçlarımızda zincirlerimiz bile dayanamadı kırıldı. Perişan, aç, susuz buralarda kaldık, yakıtımız bitmek üzere paramız bitti. Bir yetkili halimizi sormadı. Her türlü vergi alınıyor ama uluslararası çalıştığımız bu yollar bir kar yağışı sonrasında açılmıyor. Bizim halimiz ne olacak daha kaç gün burada bekleyeceğiz" dedi.