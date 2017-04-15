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15 NİSAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İş makinesi operatörü duvarın altında kaldı

15 Nisan 2017, Cumartesi 15:20
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Belediye Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi, operatör Fırat Canlı başından yaralandı.

Biga'da bugün saat 11.30 sıralarında, Belediye Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi.

8 katlı otopark yapılması için yıkımına başlanan eski Belediye Kültür Sarayı'nın duvarı aniden devrilince, iş makinesi operatörü 46 yaşındaki Fırat Canlı başından yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Canlı'ya ilk müdahale, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı operatörün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

DHA

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